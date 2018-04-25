وزير الصحة يترأس الجمعية العمومية لشركة «فاكسيرا»

ترأس الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، مساء أمس الثلاثاء، الجمعية العمومية لمجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، بحضور الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، والدكتور فتحي خضير، عميد كلية الطب القصر العيني.

واستمع الوزير، لعرض من أعضاء الجمعية العمومية عن إيرادات وربح الشركة خلال الفترة الماضية، نتيجة للاتفاقيات التي أبرمتها الشركة، بالإضافة إلى الاستماع لأوضاع المالية ومؤشرات الإنتاج والبيع والموازنة العامة للشركة هذا العام، كما استمع إلى رؤية الشركة في المرحلة المقبلة.

وذكر أن إجمالي أرباح الشركة وصلت إلى 128 مليون و612 ألف جنيه حتى 31 مارس الماضي، مضيفا أن الخسائر كانت 95 مليون في عام 2016، وبعد دعم الوزارة انخفضت الخسائر إلى 67 مليون في 2017، ثم تحولت الخسائر إلى أرباح هذا العام وصلت إلى 10 ملايين و631 ألف كصافي أرباح.

وأوضح أنه من المتوقع نتيجة الإصلاح أن نصل في 2019 إلى صافي أرباح 35 مليونا و247 ألفا، مشيرا إلى أنه في الفترة المقبلة ستنشأ «فاكسيرا» مراكز للتطعيمات في المطارات؛ لتسهيل تطعيم المسافرين قبل سفرهم.

كما تم خلال الجمعية الموافقة على تنصيب الدكتورة هبة والي، رئيسا لمجلس إدارة «فاكسيرا» والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة القابضة عن العام المالي المنتهي 30 يونيو لعام 2016، والتصديق على القوائم المالية الخاصة بالشركة والقوائم المالية المجمعة لها ولشركاتها التابعة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو لعام 2016 وتقويم الأداء عن ذلك العام وإعادة تشكيل مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات.