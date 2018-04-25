علي فرج يتأهل إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش

صعد علي فرج لاعب المنتخب الوطني الأول للإسكواش، والمصنف الثالث عالميًا، لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية في نسختها رقم 7، المقامة خلال الفترة من 18 وحتى 27 أبريل الجاري، البالغ مجموع جوائزها 165 آلف دولار.

وصعد "فرج" لدور الـ4 عقب فوزه على زميله بالمنتخب والمصنف الخامس عالميا طارق مؤمن بنتيجة 3 - 0.

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي "11 - 4، 11 - 3، 11 - 7"، في مباراة استغرقت 33 دقيقة من اللعب.

ومن المقرر، أن يلتقي المصنف الثالث عالميًا في قبل النهائي مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين الفرنسي جريجوري جوتييه والكولومبي ميجائيل رودريجيز.