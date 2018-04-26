قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن جميع المنافذ الإغاثية البرية والجوية والبحرية لليمن مفتوحة، لافتًا إلى محاولة الانقلابيين إعاقة السفن الإغاثية من الدخول إلى ميناء الحُديدة.

وأضاف «المالكي»، في مؤتمر صحفي، بالرياض، مساء الأربعاء، أن الميليشيات احتجزت 19 سفينة بحرية في الحُديدة بهدف خلق سوق سوداء، وهناك 40 واحدة بانتظار دخول الميناء، مؤكدًا أن ميليشيات الحوثي تعيق أيضًا إدخال شاحنات وقود وإغاثة إلى مدينة زمار بشمال العراق.

وأشار إلى مواصلة القوات تأمين شرق محور المخا من الجهة الغربية باتجاه صنعاء، واستمرار الجيش الوطني اليمني في تطهير مدينة ميدي، ورفعه علم بلاده بها، متابعًا أن القوات المسلحة اليمنية تستعد للتقدم جنوبًا باتجاه الحُديدة، وتواصل تقدمها على جبهات صعدة.

واستعرض المتحدث باسم «التحالف العربي»، عملياته في الداخل اليمني قبالة الحدود السعودية، منوهًا إلى إطلاق ميليشيات الحوثى صواريخ باليستية بشكل عشوائي على المملكة، والتي بلغت عددها حتى الآن 125 صاروخًا، بينما تجاوزت عدد المقذوفات 66 ألف مقذوفة.

وأكد أن القائد الحوثي صالح الصماد، كان مسؤولًا رئيسيًا عن تهديد أمن المملكة والملاحة البحرية، محذرًا الحوثيين من تصعيد الأوضاع بقوله «أي تصعيد خطير من ميليشيات الحوثي يعجل بنهايتها».