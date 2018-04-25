واشنطن تتراجع عن تعيين سفير جديد في أستراليا وترسله إلى كوريا الجنوبية

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، اليوم الأربعاء، إن حكومة الولايات المتحدة قررت إرسال دبلوماسي كان في طريقه لتولي منصب السفير الأمريكي لدى كانبرا، إلى سول بدلا من ذلك.



وتم إعلان الأدميرال هاري هاريس، قائد القوات الأمريكية في المحيط الهادي، مرشحا للرئيس دونالد ترامب ليكون سفيرا إلى أستراليا العام الماضي، وكان من المقرر أن تعقد جلسة في واشنطن اليوم لوضع اللمسات الأخيرة على تعيينه.



وقالت بيشوب إنها علمت بقرار الإدارة الأمريكية من جون سوليفان، القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكية.



وأضافت بيشوب للصحفيين في سيدني: "نفهم هذا النوع من الأمور ونفهم أيضا التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية".



وقالت إن التعيين الجديد سيكون أولوية بالنسبة لوزير الخارجية القادم، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية السابق مايك بومبيو، الذي ينتظر تأكيد مجلس الشيوخ الأمريكي في الأيام المقبلة.



وأضافت: "بافتراض أنه تم تأكيده من جانب مجلس الشيوخ هذا الأسبوع أتمنى إجراء محادثات مع مايك بومبيو في أقرب وقت ممكن".



وينظر إلى تعيين سفير أمريكي في كوريا الجنوبية باعتباره أولوية أكثر أهمية بالنسبة للإدارة الأمريكية قبل اجتماع ترامب المرتقب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال الأسابيع القادمة.



وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن بومبيو التقى كيم شخصيا خلال عيد الفصح للتحضير للقمة التاريخية.