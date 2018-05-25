البرلمان الإندونيسي يقر قانونا مشددا لمكافحة الإرهاب

وافق البرلمان الإندونيسي، اليوم الجمعة، على مشروع قانون مشدد لمكافحة الإرهاب، بعد ما يقرب من أسبوعين من هجمات انتحارية قاتلة نفذتها عائلتان في مدينة سورابايا.



ويجيز قانون مكافحة الإرهاب الجديد إصدار عقوبات بمدد أطول على بعض الجرائم الإرهابية ويمهد الطريق أمام السلطات لمقاضاة المواطنين الذين قاتلوا إلى جانب الجماعات المتطرفة في الخارج.



كما يتضمن أحكاما تسمح بمشاركة الجيش الإندونيسي في مكافحة الإرهاب.



وشنت عائلتان، من بينهم أطفال صغار، هجمات انتحارية على ثلاث كنائس في سورابايا في 13 مايو الماضي علاوة على مقر للشرطة في اليوم التالي.



وأسفرت الهجمات في سورابايا عن مقتل 18 شخصا، من بينهم أسرة مكونة من ستة أفراد قامت بمهاجمة الكنائس وأربعة أفراد آخرين من عائلة واحدة أيضا هاجموا مقر الشرطة.



وانهالت الدعوات على البرلمان لتمرير مشروع القانون بعد الهجمات، لكن نشطاء حقوق الإنسان حذروا من إمكانية إساءة استخدام صلاحيات قانون مكافحة الإرهاب الجديد للحد من الحريات.



وقالت الشرطة إن الهجمات نفذها أعضاء في جماعة "أنصار الدولة" التي تعهد قادتها بالولاء لتنظيم "داعش".