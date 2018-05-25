إحالة 146 من العاملين بقطاعات خدمية بكفر الزيات للتحقيق

قرر الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات في محافظة الغربية، إحالة 146 من قوة العاملين بالصحة والتضامن الاجتماعي، إلى التحقيق بسبب عدم الانضباط الوظيفي، وتحرير محضرين مخالفة وتلاعب في الأوزان لمخبزين لإنتاج العيش البلدي المدعم.



جاء ذلك القرار بعد مرور رئيس المدينة على مستشفى كفر الزيات العام ورصد غياب وعدم تواجد 114 من قوة العاملين بالمستشفى عبارة عن «21 طبيبًا و26 من طاقم التمريض و67 فنيًا وإداريًا».



كما أجرى شعلان، مرورا مفاجئا على مبنى الإدارة الصحية وتبين غياب وعدم تواجد 15 من قوة العاملين بالإدارة وكذا مكتب صحة أول كفر الزيات وتبين غياب وعدم تواجد 6 أطباء وممرضات وإداريين وبإدارة التضامن الاجتماعي رصد ترك عمل لـ11 موظفًا من قوة الإدارة.



وتابع رئيس مدينة كفر الزيات، عددا من المخابز البلدية للوقوف على مدى جودة الرغيف المنتج ومطابقة المواصفات والأوزان واكتشف قيام مخبزين بالتلاعب في الأوزان المحددة رسميا فأمر بتحرير محضرين لهما واتخاذ الإجراءات القانونية نحوهما.