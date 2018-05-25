تقرير: بيونج يانج مستعدة للتباحث مع واشنطن «في أي وقت»

أعلنت كوريا الشمالية أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء المحادثات معها "لا يلبي رغبة العالم"، وأشارت بيونج يانج إلى أنها مستعدة للتباحث مع الولايات المتحدة في أي وقت، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء في كوريا الجنوبية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.



جاء هذا التصريح من نائب وزير الخارجية كيم كى جوان فى بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية ونقلته يونهاب.



وأضاف المسؤول أنه كانت هناك حاجة ملحة إلى المحادثات، التي قال ترامب يوم الخميس إنها ألغيت بسبب ما وصفه بـ"العداء" من جانب كوريا الشمالية، لإيجاد حل لـ "العلاقات العدائية الخطيرة".



وتابع: "نعبر عن استعدادنا للجلوس وجها لوجه مع الولايات المتحدة وحل القضايا في أي وقت وبأي شكل".



وقال: "إن التزامنا ببذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق السلام والاستقرار في العالم وشبه الجزيرة الكورية لم يتغير، ونحن منفتحون على إعطاء الوقت والفرصة للولايات المتحدة".



وألغى ترامب في وقت سابق من يوم الخميس قمته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، مشيرًا إلى "غضب هائل وعداء علني" في بيان صدر مؤخرا من بيونج يانج.



وقال ترامب، في رسالة منه للزعيم الكوري، أعلنها البيت الأبيض، إنه سيكون من غير المناسب، في هذا الوقت، عقد هذا الاجتماع المخطط له منذ فترة طويلة، والذي تم تحديد 12 يونيو لعقده في سنغافورة.



وكتب ترامب في رسالته إلى كيم: "كنت أتطلع إلى ان أكون معك هناك".



ودعا ترامب كيم إلى تحديد موعد لعقد اجتماع جديد: "إذا غيرت رأيك بشأن هذه القمة الأكثر أهمية، فالرجاء عدم التردد في الاتصال بي أو الكتابة".