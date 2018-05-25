إقالة مدير مكافحة الإرهاب الليبي على خلفية انفجار بنغازي

أقال «إبراهيم بوشناف» وزير الداخلية التابع للحكومة الليبية المؤقتة، مدير إدارة جهاز مكافحة الإرهاب العقيد عادل مرفوعة، اليوم الجمعة، على خلفيه التفجير الذي استهدف وسط المدينة ليله أمس الخميس.

وأسفر الانفجار عن مقتل 6 اشخاص بينهم 3 أخوة وطفلة وإصابة أكثر من 24 شخص تم نقلهم إلى مستشفيات المدينة بحسب تصريح وكيل وزارة الصحة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال بوشناف، في تصريح لقناة ليبيا الحدث أمس، «إن المنطقة التي شهدت الانفجار، منطقة سكنية، ومن الممكن أن تكون خلية إرهابية قد استغلت بعض الثغرات».

وأضاف: «الخطأ قد يكون في تنفيذ الخطة الأمنية، وليس في الخطة نفسها»، مشيرا إلى أن مدينة بنغازي مستهدفة بعد حربها ضد الإرهابيين، وطردهم منها.

وقال إن أجهزة الأمن تقوم بتفريغ كاميرات المراقبة التي صورت الحادثة، مضيفا: «نتمنى أن يكون فيها ما يدل على الفاعلين».