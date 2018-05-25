مصانع قرى أبيس تصدر السجاد اليدوي للخارج

شهدت قرية أبيس التابعة لمحافظة الإسكندرية، اليوم حفل إفطار جماعي والذي نظمته مؤسسة مصر الخير ، فضلًا عن إنشاء ٤ مصانع لصناعة السجاد اليدوي بالقرية، لمساعدة أبناء القرية والقرى المجاورة، بالإضافة لتشغيل الغارمات ومساعدتهم في تخطي الظروف الصعبة لهم.

وقالت المسئولة عن إنتاج السجاد في المصانع، حليمة محمد ريان، إن مؤسسة مصر الخير قامت ببناء أكثر من ٤ مصانع للسجاد اليدوي، بقرية أبيس التابعة لمحافظة الإسكندراية ويعمل في المصانع أكثر من ٥٠٠ عامل وعاملة، حيث يمارسون صناعة السجاد الحرير والصوف بطريقة احترافية كبيرة جدًا، ونقوم بيعية في معارض القاهرة والإسكندرية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأضافت ريان، في تصريحات لـ"لشروق"، أن مؤسسة مصر الخير قامت باختيار صناعة السجاد من ضمن صناعات كثيرة لما لها أهمية كبيرة، حيث يباع السجاد خارج مصر في معارض بالولايات المتحدة الامريكية وكندا، وهذا الصناعة تقوم بإدخال عملة صعبة ( الدولار) لمصر.

وأوضحت أن مصر في الستينات كانت تنافس إيران في صناعة السجاد وكنا نصدر كميات كبيرة، مضيفة أنه يجب علينا الاهتمام بصناعة السجاد اليدوي لما له أهمية كبيرة وصناعة يجب أن تنتشر في جميع المحافظات، ونقوم بتصدير السجاد الدولة الخارجية، وسوف يعود علينا بالكثير من النفع.

وأشارت إلى أن مصانع مصر الخير، تساهم فى توفير فرص عمل للغارمات والغارمين وغيرهم من المستحقين بما يضمن لهم توفير سبل الحياة الكريمة، وإعادة إحياء الصناعات اليدوية من خلال الاستفادة من قدرات ومهارات الغارمين وغيرهم من أبناء القرى

ومن جانبها قالت دعاء، إحدى العاملات، إن مؤسسة مصر الخير تقوم بتوفير شغل للغارمات بمصانع السجاد بمراتبات تتراوح ما بين ٥٠٠ جنيه إلى ٢٠٠٠ جنيه، كما تقف بجانب المرضى من أسر قرية أبيس وغيرهم.

وأضافت نور محمد، إحدى العاملات بمصنع السجاد، أن والداتها مرضت في إحدى مستشفيات محافظة الاسكندرية وكان من الصعب دفع تكاليف العلاج وقام المصنع بتحمل جميع التكاليف بدون مقابل.