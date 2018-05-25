تعرف على جداول طرح تذاكر قطارات عيد الفطر

سالم لـ«الشروق»: طرح تذاكر 29 رمضان يوم الأربعاء المقبل.. ولكل راكب 4 تذاكر بموجب الرقم القومي

قال رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، سيد سالم، إن الهيئة وضعت 3 جداول خاصة بتذاكر القطارات في موسم عيد الفطر المبارك، لمواجهة الزحام على قطارات الوجهين القبلي والبحري في العيد من الركاب الراغبين في قضاء إجازة عيد الفطر المبارك خارج القاهرة.

وأضاف سالم لـ"الشروق"، أن الجدول الأول خاص بالتذاكر التي سيتم طرحها قبل عيد الفكر بـ 15 يوم، والجدول الثاني خاص بقطارات العلاوات "المخاطيف" والتي يكون الحجز عليها قبل موعد السفر بأسبوع، والجدول الثالث لعربات العلاوة التي يتم الحجز عليها في نفس يوم السفر.

وأوضح سالم، أن جدول تشغيل القطارات الخاص بشهر رمضان سيتم العمل به حتى يوم الوقفة، على أن يتم عودة العمل بجدول التشغيل المعتاد طوال العام بداية من أول أيام عيد الفطر، وخاصة قطارات بحري التي شهدت مواعيدها بعد التغييرات خلال شهر رمضان، منوها إلى غلق كافة منافذ بيع التذاكر الخارجية وقصر الحجز على محطتي القاهرة والجيزة والمحطات الرئيسية بالمحافظات لمنع تسرب التذاكر إلى السوق السوداء.

وأشار إلى أن تذاكر يوم 29 رمضان سيتم طرحها يوم الأربعاء المقبل، ويوم 30 رمضان سيتم طرحها يوم الخميس المقبل، أي قبل موعد السفر بأسبوعين وفقا للجدول الموضوع، لافتا إلى تكثيف الرقابة والتفتيش أمام شابيك الحجز، والحجز بموجب بطاقة الرقم القومي بعدد 4 تذاكر لكل راكب كحد أقصى.

ولفت سالم، إلى أن عملية بيع التذاكر تتم بمراقبة من مفتشي الهيئة بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، ومباحث السكة الحديد، لمنع وجود ظاهرة السوق السوداء التي استطاعت الهيئة في القضاء عليها مؤخرا، فضلا عن استمرار عمل خدمة العملاء بجميع مكاتب حجز التذاكر، بالتنسيق مع شرطة السكة الحديد والأمن الإدارى بالهيئة، ووجود الخط الساخن (147) لتلقي الشكاوى والاستفسارات.

ووجه سالم ورش الصيانة بضرورة إنهاء صيانة القطارات وتنظيفها قبل تشغيلها في العيد، وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من السلامة الفنية له، وتقديم تقرير شامل له بنتائج تلك المراجعات، لضمان مرور موسم العيد دون مشاكل أو أعطال قد تؤثر بالسلب على حركة التشغيل.