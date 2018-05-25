9 ألاف جنيه مكافأة للاعبي الاتحاد بعد التأهل لدور الـ32 للبطولة العربية

قرر مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى، صرف مكافاة فورية قدرها 500 دولار، بما يعادل 9 الأف جنيه مصرى، لكل لاعب بالفريق وذلك عقب الفوز الكبير الذى حققه الفريق علي أساس تيليكوم الجيبوتى بثمانية أهداف مقابل لا شئ، والصعود الي دور الـ32 للبطولة العربية، بعدما تصدر الفريق مجموعته برصيد 7 نقاط وهو نفس رصيد الفتح المغربي ، بينما فاز الفتح المغربي علي السالمية الكويتي بخمسة أهداف دون رد.



من جهته أعرب محمد عمر المدير الفني للاتحاد السكندرى عن سعادته بتأهل فريقه الي دور الـ32 للبطولة العربية، مؤكداً أن التتويج والتأهل هو مكافأة كبيرة، خاصة بعد الإجتهاد الكبير والإخلاص من اللاعبين وتفاني الجهاز الفني في مهمته.



وقال عمر " أنه يهدى الفوز الي جماهير الاتحاد الوفية والتي دائماً تساند الفريق في الأزمات، ولا أنسي الدور الكبير لمجلس إدارة النادى وعلي رأسه محمد مصيلحي والذى وفر استقرار كبير للفريق، وساعدنا في تخطي الكثير من الصعاب وهذا ما كان ينقص الاتحاد في الفترات السابقة .