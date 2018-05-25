العلم يراجع نفسه فى مسألة الكولستيرول

فى نتيجة غريبة لدراسة علمية تنشرها الدورية العلمية المرموقة The Journal Heart لمجموعة من الباحثين الصينيين وعكس الاعتقاد السائد بأن البيض يحتوى على نسبة عالية من الكولستيرول جاءت النتيجة لتشير إلى أن من يأكل بيضة يوميا إنما هو أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بل وأمراض شرايين المخ أيضا.

الدراسة أجريت على أكثر من نصف مليون شخص تمت متابعتهم صحيا ولمدة تسع سنوات متصلة.

تشير الدراسة أيضا إلى أن تناول الدهون الجيدة لا ينعكس بالضرورة على ارتفاع نسبة الكولستيرول، الأمر الذى يحتاج بلاشك مزيدا من البحث وتحليل الأسباب.