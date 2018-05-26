المنتخب يكتفي بالتعادل مع الكويت في بداية تحضيراته للمونديال

خيم التعادل 1/1 على المباراة الودية التي جمعت المنتخب الكويتي بضيفه المصري، اليوم الجمعة، في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.



وتقدم المنتخب الكويتي بهدف سجله فهد الأنصاري في الدقيقة السادسة وتعادل أيمن أشرف للمنتخب المصري في الدقيقة 81.



ويستعد المنتخب المصري للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين بعد غياب 28 عاما.



ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجوار منتخبات روسيا والسعودية وأوروجواي.



وانحصر اللعب في وسط الملعب في الخمس دقائق الأولى من المباراة، وكان الحذر هو السمة السائدة في تلك الفترة، خاصة وأن الفريقين كانا يخشيان من دخول هدف مبكر يربك الحسابات.



وبعد مرور الخمس دقائق الأولى تمكن المنتخب الكويتي من تسجيل الهدف الأول عن طريق فهد الأنصاري، عندما توغل فيصل زايد بالكرة على حدود منطقة جزاء المنتخب المصري، وحاول لعبها من فوق مدافعي المنتخب المصري اللذين أبعدوها لترتد إلى أحمد الظفيري في الناحية اليمنى ليمرر كرة عرضية، قابلها فهد الأنصاري بتسديدة قوية من داخل منطقة الست ياردات إلى داخل المرمى.



بعد الهدف فرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللعب وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى نظيره الكويتي، لكنه فشل في اختراق الدفاع القوي والمنظم للمنتخب الكويتي، الذي اعتمد في ذات الوقت على الهجمات المرتدة، لينحصر اللعب في وسط الملعب.



وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 30 والتي كادت أن تشهد هدف التعادل للمنتخب المصري، بعدما تمكن محمود عبد الرازق "شيكابالا" من قطع الكرة من تمريرة خاطئة من فهد الأنصاري لينطلق بالكرة من وسط الملعب، حتى دخل منطقة جزاء المنتخب الكويتي وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن للحارس حميد القلاف.



ورغم المحاولات الهجومية المتتالية للمنتخب المصري بحثا عن تسجيل هدف تعادل لكنه فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى المنتخب الكويتي لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الكويتي على نظيره المصري 1 / صفر.



ومع بداية الشوط الثاني، كثف المنتخب المصري من هجماته بحثا عن تسجيل هدف التعادل وسط دفاع مستميت من جانب لاعبي المنتخب الكويتي.



ورغم الهجمات المتتالية للمنتخب المصري، إلا أن أول هجمة خطيرة على المرميين في هذا الشوط كانت من نصيب المنتخب الكويتي في الدقيقة 58 عندما لعبت كرة طولية وصلت إلى فيصل زايد في الناحية اليمنى، ليتوغل بالكرة حتى دخل منطقة جزاء المنتخب المصري من الناحية اليمنى، ومرر كرة عرضية قابلها فيصل عجب بتسديدة، لكن شريف إكرامي تصدى لها لتخرج إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.



حاصر المنتخب المصري مضيفه الكويتي وتوالت هجماته الخطيرة على مرمى منافسه، ففي الدقيقة 62 توغل محمود عبد العزيز حتى دخل منطقة جزاء المنتخب الكويتي، قبل أن يمرر الكرة للقادم من الخلف عبد الله السعيد الذي سدد كرة قوية اصطدمت بأحد مدافعي المنتخب الكويتي.



وعلى عكس سير اللعب، أنقذ إكرامي المنتخب المصري من هدف مؤكد في الدقيقة 67 عندما أخطأ أيمن أشرف في تمرير الكرة ليقطعها فيصل زايد الذي انطلق بها حتى دخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى وسدد كرة قوية حولها إكرامي إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.



نشط المنتخب الكويتي هجوميا قليلا وبادل المنتخب المصري للهجمات.



وكاد المنتخب الكويتي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 73 عندما سدد فيصل زايد كرة قوية من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس شريف إكرامي.



وفي الدقيقة 81 سجل المنتخب المصري هدف التعادل عندما مرر أيمن أشرف كرة بينية إلى محمود كهربا داخل منطقة جزاء المنتخب الكويتي في الناحية اليسرى ليمرر كرة عرضية قابلها أيمن أشرف بتسديدة اصطدمت بأحد مدافعي المنتخب الكويتي ثم لمسها الحارس حميد القلاف قبل أن تدخل المرمى.



ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة فارضا التعادل 1/1 بين المنتخبين.