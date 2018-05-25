قالت المطربة التونسية، لطيفة، وهي تبكي إن والدها تُوفي وهي في الثالثة عشر من عمرها إثر حادث أصابه أثناء تأديته مهام عمله بالجيش التونسي خلال شهر رمضان، مضيفة: «لهذا السبب أخشى رمضان».



وسردت «لطيفة»، خلال لقائها ببرنامج «شيخ الحارة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مع الإعلامية بسمة وهبة، مساء الخميس، تفاصيل الحادث، قائلة إنها في ذات الوقت كانت تلعب مع صديقتها في حديقة المنزل، حينما تفاجأت بارتفاع صوت البكاء أتيًا من داخل منزلها، فشعرت بالصدمة بعد سماعها الخبر.



وأضافت أنها بعد وفاة والدها لم تتمكن من إتمام العام الدراسي الذي كانت فيه وقتها، لكونها لم تتمكن من الخروج من دائرة حزنها على أبيها، الذي كان كثيرًا ما يدللها ويحنو عليها، متابعة: «كانت أول مرة أرسب في حياتي الدراسية، وخضعت للعلاج حتى أتمكن من اجتياز الأزمة».



وذكرت أن والدها كان يقتني صورة كبيرة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مُعلقة على أحد جدران المنزل، ويحب تونس بشدة، واصفة إياه بأنه كان قوميًا ومناضلًا.



