محافظ السويس يفتتح مسجد الشهيد «سمير عبد اللطيف» بحي عتاقة

افتتح اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، واللواء محمد جاد مدير أمن السويس، مسجد الشهيد مجند سمير أحمد عبد اللطيف بمدينة الشيخ خليفة بن زايد ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بحى عتاقة بمحافظة السويس.

وفي خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ محمد جمال إمام وخطيب مسجد بدر، أكد أن شهر رمضان شهر الانتصارات للمصريين والعرب.

وأشار إلى أن المسلمين حققوا انتصارات على أعدائهم في هذا الشهر، بداية من غزو بدر إلى فتح مكة إلى معركة عين جالوت إلى حرب العاشر من رمضان وغيرها من الملاحم الإيمانية التي كتب الله فيها النصر لعباده المؤمنين.

يأتي هذا الافتتاح بمناسبة الاحتفال بذكري العاشر من رمضان والانتصارات علي العدو في 6 من أكتوبر 1973.

وشهد الافتتاح حضور عمر أحمد الملقب بـ«الشيخ الصغير» وهو طفل معجزة عمره 3 سنوات من أهالي السويس، وألقي خطبة قصيرة شد فيها انتباه الحاضرين.

حضر الافتتاح لفيف من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية والنواب ورؤساء الأحياء ومديري المديريات وأسرة الشهيد سمير أحمد عبد اللطيف وأهالي منطقة الكبانون والصفا.