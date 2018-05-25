عقدة برشلونة وانتصار ليفربول في تاريخ المواجهات الإنجلو – إسبانية في نهائي دوري الابطال

حينما يطلق الحكم الصربي ميلوراد مازيتش صفارة بداية مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري الأبطال ، سينطلق اللقاء الخامس في تاريخ مواجهات الإندية الإنجليزية والإسبانية في نهائي دوري ابطال اوروبا .

4 مواجهات ، ثلاث إنتصارات اسبانية وإنتصار إنجليزي يتيم ، هي عنوان المواجهات الإنجلو – اسبانية والتي سنستعرضها بالتفصيل في السطور القادمة .

1- نهائي 1981 ..ريال مدريد × ليفربول

في 1981 وعلى ملعب "حديقة الأمراء" بباريس ، حقق ليفربول اللقب الثالث له في تاريخ دوري أبطال اوروبا ، بهدف سجله الان كينيدي لاعب ارسنال السابق في الدقيقة 82 .

إنها 1-0 لصالح الإنجليز الأن في أول مباراة نهائي تجمع فريقين إنجليزي وإسباني .

2- نهائي 2006 ...برشلونة × ارسنال

في العاصمة الفرنسية باريس وبعد مرور 25 عاماً على النهائي الإنجلو- اسباني الأول ، تجدد اللقاء مرة أخرى في عاصمة النور ، ولكن هذه المرة بين برشلونة وارسنال .

بعد هدف سول كامبل في الشوط الأول ، بدا وكأن النادي اللندني في طريقه لتحقيق أول لقب في تاريخه لدوري أبطال اوروبا ، لكن ايتو ورونالدينيو وهنريك لارسون كان لهم رأي أخر ليقلبوا النتيجة لصالحهم 2-1 في النهاية .

برشلونة عدل النتيجة لصالح الأندية الإسبانية ..انها 1-1 إذاً !

3- نهائي 2009 ...برشلونة × مانشستر يونايتد

في روما كان مانشستر يونايتد يتطلع للقب الرابع في تاريخه بدوري أبطال اوروبا ، فيما كان برشلونة يبحث عن لقبه الثالث .

عبقرية ميسي وقوة ايتو منحت برشلونة اللقب في روما ، بعد موسم أقل مايقال عنه أنه كان خرافياً مع جوارديولا الذي كان يدرب الفريق الكاتالوني في أول مواسمه .

اللقب الثاني للإسبان امام الإنجليز ...هل من فرصة للإنتقام ؟

4- نهائي 2011 ...برشلونة × مانشستر يونايتد

نعم كانت هناك فرصة للإنتقام ، ولمانشستر يونايتد ايضاً وامام نفس النادي برشلونة والأغرب من كل ذلك أن ملعب "ويمبلي" هو من سيستضيف اللقاء .

الإنجليز امام فرصة ذهبية للتتويج في ملعبهم ووسط جماهيرهم ، لكن نجوم" التيكي تاكا" لهم رأي أخر ، بيدرو يسجل ، ميسي يسجل ، فيا يسجل ، انيستا وتشافي يبدعون ، والقائد كارلوس بويول إختار أن يرفع الصديق ايريك ابيدال الكأس بدلاً منه في مشهد أثار التعاطف مع النجم الفرنسي الذي عاني الويلات مع المرض في هذا الموسم .

3-1 لبرشلونة ، ولقب ثالث وغياب إنجليزي جديد عن منصات التتويج ،واصبحت الأندية الإسبانية عقدة ، خاصة وأن فولهام خسر امام اتلتيكو مدريد في نهائي الدوري الأوروبي 2009 ، ومن قبله ميدلزبرة امام اشبيلية في 2006 ، وغيرها ، ناهيك عن عدم قدرة الإنجليز على تجاوز أي فريق إسباني في الأدوار المؤهلة السنوات الماضية في أي بطولة أوروبية .