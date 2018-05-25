منتج هوليود السابق واينستين يصل مركز شرطة في نيويورك لمواجهة اتهامات بالتحرش الجنسي

وصل منتج هوليوود السابق هارفي واينستين إلى مركز شرطة بمدينة نيويورك الأمريكية اليوم الجمعة، لتسليم نفسه، فيما يتعلق باتهامات تتعلق بالتحرش الجنسي، طبقا لما أظهره مقطع فيديو نقلته شبكة "سي.بي.إس" الامريكية ووسائل إعلامية أخرى.

ودخل قطب الاعلام الامريكي السابق مبنى تابع لإدارة الشرطة في نيويورك في منطقة لوار مانهاتن.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن اثنين من مسؤولي إنفاذ القانون أن واينستين، الذي اتهمته عشرات النساء العام الماضي بارتكاب سلوك جنسي غير مناسب، سيواجه اتهامات في نيويورك بمكتب ممثل الادعاء في مانهاتن.

ويأتي تحرك واينستين لتسليم نفسه، بعد تحقيق في إدعاءات بالاعتداء جنسيا على عدد من النساء والموظفات بشركته على مدار عدة أعوام. ولم تتضح على الفور الاتهامات المحددة التي سيواجهها.

وكان عدد من النساء، اللواتي أبلغن قصصهن لمجلة نيويوركر وصحيفة نيويورك تايمز العام الماضي، اتهمن واينستين باغتصابهن والاعتداء عليهن جنسيا والتحرش بهن. وفي بعض الحالات تردد أن واينستين عرض عليهن مبالغ مالية أو أكرههن على التزام الصمت.

ونفى واينستين مرارا مزاعم ممارسة الجنس بدون موافقة .