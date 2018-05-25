مدرب الأرجنتين يعترف بخيبة أمله إزاء استبعاد روميرو من قائمته لمونديال روسيا

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اعترف خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم بأنه كان من الصعب عليه اتخاذ قراره باستبعاد حارس المرمى سيرجيو روميرو من قائمة الفريق الذي يتأهب لكأس العالم 2018 بروسيا.

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد أعلن مساء الثلاثاء أن سامباولي استبعد روميرو، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي ، من قائمة المنتخب بسبب إصابة الحارس في الركبة اليمنى.

وقال سامباولي في تصريحات للصحفيين عقب مران المنتخب مساء الخميس "كان أمرا صعبا للغاية أن اضطر لاستبعاد روميرو، لقد كان شيئا غير متوقع."

وأعلن سامباولي استدعاء ناويل جوزمان حارس تيجريس المكسيكي إلى القائمة لينضم بذلك إلى ويلي كاباييرو حارس تشيلسي الإنجليزي وفرانكو أرماني حارس ريفر بليت الأرجنتيني.

ويتنافس المنتخب الأرجنتيني في المونديال الروسي، الذي يقام بين 14 يونيو و15 يوليو ، ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات كرواتيا ونيجيريا وأيسلندا.