سلطنة عُمان تمدد إغلاق مطار صلالة حتى الغد بسبب إعصار مكونو

أعلنت هيئة الطيران المدني العماني، اليوم الجمعة، تمديد إغلاق مطار صلالة حتى غدا السبت بسبب إعصار مكونو المداري.

وذكرت الهيئة على صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنها "تُمدد إغلاق مطار صلالة أمام حركة الطيران يوم غدٍ السبت لمدة 24 ساعة أخرى بسبب تأثر محافظة ظفار باعصار مكونو".

وأفادت الهيئة، أن "مركز الإعصار مكونو يبعد حوالي 300 كيلومتر عن سواحل المهرة مع فرص لأمطار غزيرة ورياح نشطة تصل إلى 80 عقدة وارتفاع لموج البحر عند اقتراب الإعصار بين 9 إلى 13 مترا".

كانت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان قد أعلنت عن إغلاق مطار صلالة أمام حركة الطيران اليوم الجمعة بدءًا من الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل ولمدة 24 ساعة قابلة للتمديد وفقا لتطورات الأجواء وذلك حرصا على سلامة الملاحة الجوية خلال تأثر محافظة ظفار بالإعصار المداري مكونو.

من جهة أخرى، كانت الحكومة اليمنية قد أعلنت أمس أن محافظة سقطرى، محافظة منكوبة بما لحق بها من أضرار بشرية ومادية وعلى كل المستويات بسبب الإعصار.

وخلال اليومين الماضيين أطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، تحذيرات من "تأثيرات خطيرة" لإعصار "مكونو" على محافظات سقطري والمهرة وحضرموت.