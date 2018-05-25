بيونج يانج تؤكد أنها ما زالت منفتحة على إجراء محادثات مع واشنطن رغم إلغاء القمة

أكدت كوريا الشمالية الجمعة، أنها لا تزال على استعداد لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بعد إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب قمة تاريخية كانت مقررة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون ما يعيد شبه الجزيرة إلى حالة الغموض مجددا.

وفي إعلان مفاجئ أعلن ترامب الخميس، إلغاء القمة التاريخية التي كانت مقررة بعد أقل من ثلاثة أسابيع في سنغافورة مع الزعيم الكوري الشمالي، منددا بـ"الموقف العدائي" لنظام بيونج يانج، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي رسالة مقتضبة من عشرين سطرا وجهها الرئيس الأميركي إلى كيم، أعلن قراره بإلغاء القمة التي كانت مقررة بينهما في سنغافورة في 12 يونيو.

وبرر البيت الأبيض إلغاء القمة بعدم وفاء بيونج يانج "بسلسلة من الوعود". وقال مسؤول أميركي طالبا عدم كشف اسمه إن ترامب "أملى بنفسه كل كلمة" في الرسالة.

وجاء رد فعل بيونج يانج الفوري على الإعلان تصالحيا. فقد صرح كيم كي جوان النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الشمالي في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن "الإعلان المباغت لإلغاء الاجتماع كان غير متوقعا بالنسبة إلينا، ولا يسعنا إلا أن نجده مؤسفا للغاية".

وأضاف "نعلن مجددا للولايات المتحدة رغبتنا للجلوس وجهاً لوجه في أي موعد وبأي شكل لحل المشكلة".