العراق يشن هجمات جوية ضد «داعش» بمنطقة هجين السورية

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نفذت مقاتلات عراقية، مساء اليوم الخميس، ضربات جوية على تجمعات لمسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي، في منطقة هجين داخل الأراضي السورية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.