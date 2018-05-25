أحمد بلال يتعادل مع عبد العزيز ببطولة النجوم برعاية تركي آل الشيخ

تعادل فريق الهداف الذي يترأسه أحمد بلال مع فريق خط النص والذي يترأسه أيمن عبد العزيز، بهدفين لمثليهما في ثاني مباريات دورة النجوم تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، بنادي الصيد، والتي تعد أكبر بطولة رمضانية ستُنظم في مصر في الفترة من ٨ رمضان حتى ٢١ من الشهر الكريم ، والتي سيبلغ مجموع جوائزها ٣ ملايين جنيهات .

وأحرز شريف عبد الفضيل هدفي فريقه الهداف مقابل هدفين أحرزهم مصطفى محمود كهربا لفريقه خط النص.



وكانت المباراة الأولى التي جمعت بين فريقي العميد الذي يترأسه أحمد حسن، وبرشلونة الذي يترأسه جمال حمزة، انتهت بالتعادل السلبي.

تتكون البطولة من١٠ فرق سيتنافسون على مدار ١٤ يومًا على رأسهم كبار نجوم الكرة في مصر وهم أحمد حسن بفريق العميد، وهادي خشبة وفريقه البارون، وهشام حنفي وفريقه الشمس ومحمد أبو العلا وفريقه الجوكر، وأحمد بلال وفريقه الهداف، وجمال حمزة وفريقه برشلونة وكريم حسن شحاته وفريقه المعلم وأيمن عبد العزيز وفريقه خط النص ومحمد فضل وفريقه النجوم وياسر ريان وفريقه إيليفن.