طوارئ بجنوب سيناء تحسبا لسقوط أمطار

أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى تحسبا لسقوط أمطار قد تؤدي إلى حدوث سيول طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

أكد يوسف منسي مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوي بجميع القطاعات المعنية "طرق وكباري، مرور، مياه جوفية، حماية مدنية"، كما تم تشكيل غرف عمليات بفرعية بمراكز الأزمات بالوحدات المحلية في جميع مدن المحافظة وجاري التواصل معها علي مدار 24 ساعة كما تم التنبيه علي جميع رؤساء المدن بالمرور علي مخرات السيول والتأكد من تطهيرها و جاهزية الحملة وكافة المعدات تحسبا لحدوث أي طوارئ.

وأشار إلى أن نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار تشير إلى أنه خلال الفترة من اليوم ٢٥ مايو وحتى ٢٧ مايو الجاري من المتوقع اليوم سقوط أمطار قد تصل إلى 5 مم على خليج السويس وجنوب سيناء.