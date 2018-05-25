برلين تطالب موسكو بكشف شامل لملابسات سقوط طائرة ماليزية في أوكرانيا

عقب صدور تقرير استقصائي بشأن إسقاط طائرة ماليزية في شرق أوكرانيا، طالبت الحكومة الألمانية روسيا بكشف شامل عن ملابسات الواقعة.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتس اليوم الجمعة، في برلين: "يتعين على روسيا الآن الإيفاء بمسؤوليتها والكشف على نحو كامل عن ملابسات الواقعة المأساوية ومحاسبة الجناة".

وأعربت الحكومة الألمانية عن أسفها لعدم حصول فريق التحقيق حتى الآن على إجابة مرضية من موسكو على طلبهم بالمساعدة القانونية.

تجدر الإشارة إلى أن أستراليا وهولندا وجهتا اليوم اتهامات رسمية إلى روسيا بأنها مسئولة بشكل مباشر عن إسقاط طائرة شركة الخطوط الجوية الماليزية التي تحطمت عام 2014 في رحلتها الجوية رقم (إتش. إم 17)، بما يمهد الطريق للدولتين كي تتخذان إجراءات قانونية ضد موسكو. ورحبت فيتس بهذه الإجراءات من جانب أستراليا وهولندا.

يذكر أن كافة من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 298 شخصا، لقوا حتفهم. وكان من بينهم أربعة ألمان.

وذكر محققون دوليون في تقرير صدر أمس الخميس أن منظومة مضادة للطائرات من طراز (بوك) تابعة للجيش الروسي تسببت في إسقاط الطائرة فوق شرق أوكرانيا خلال رحلتها من أمستردام إلى كوالالمبور يوم 17 يوليو عام 2014.

ونفت الحكومة الروسية هذه الاتهامات.