اليابان: نتفهم إلغاء ترامب لاجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، اليوم الجمعة، إن بلاده تتفهم إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ لاجتماع قمة يونيو مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.



وصرح كونو للصحفيين خلال زيارة لمكسيكو سيتي: "من غير المعقول عقد اجتماع قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية دون تحقيق إنجاز"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء كيودو الإخبارية اليابانية.



وأضاف: "سوف نواصل التعاون مع الولايات المتحدة لإجراء محادثات مثمرة من أجل حل مسألة نزع السلاح النووي المعلقة بكوريا الشمالية وقضايا المواطنين اليابانيين المختطفين من قبل بيونج يانج".



وتدرج طوكيو رسميا أسماء 17 مواطنا يابانيا خطفتهم كوريا الشمالية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.



وفي عام 2002، تم إعادة خمسة منهم وهم على قيد الحياة إلى اليابان بعد أكثر من 20 عامًا. وتقول بيونج يانج إن ثمانية أشخاص وافتهم المنية وأربعة آخرين لم يدخلوا قط إلى البلاد.