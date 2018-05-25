«البحث عن أم كلثوم» بدور العرض الألمانية

تستضيف دور العرض بالعاصمة الألمانية برلين، ضمن فاعليات مهرجان الثقافات، فيلم (البحث عن أم كلثوم)، والذى يجسد قصة حياة سيدة الغناء العربى أم كلثوم فى 90 دقيقة، وذلك فى 7 يونيو المقبل.

والفيلم بطولة ياسمين رئيس، ومن إخراج شيرين نيشات.. وقد عرض ضمن الدورة الـ61 لمهرجان لندن السينمائى التابع لمعهد السينما البريطانى ضمن العروض الخاصة للقسم التجريبى، كما عرض بالدورة الـ74 من مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى ضمن برنامج أيام فينيسيا، إلى جانب عرضه فى الدورة الـ42 من مهرجان تورونتو السينمائى الدولى ضمن برنامج سينما العالم المعاصرة، كما شارك فى مهرجان أسوان السينمائى وسط استحسان كبير من جانب النقاد.

وتتركز أحداث الفيلم حول شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، كامرأة تمكنت من تحطيم واختراق كل الحواجز والتوقعات الاجتماعية والدينية والسياسية والوطنية فى مجتمعها الشرقى.. وتم تصوير الفيلم فى المغرب والنمسا.