السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه نجران

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، مساء اليوم الخميس، صاروخًا باليستيًا، أُطلق من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية، باتجاه نجران جنوب المملكة، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل.



