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السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه نجران

إيفون مدحت 
نشر فى : الجمعة 25 مايو 2018 - 12:47 ص | آخر تحديث : الجمعة 25 مايو 2018 - 12:47 ص

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، مساء اليوم الخميس، صاروخًا باليستيًا، أُطلق من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية، باتجاه نجران جنوب المملكة، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل.
 
 


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