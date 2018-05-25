السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه نجران

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اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، مساء اليوم الخميس، صاروخًا باليستيًا، أُطلق من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية، باتجاه نجران جنوب المملكة، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل.