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بالفيديو.. سمير غانم يظهر مع عادل إمام في «عوالم خفية»

إيفون مدحت
نشر فى : الجمعة 25 مايو 2018 - 11:07 م | آخر تحديث : الجمعة 25 مايو 2018 - 11:07 م

شهدت الحلقة التاسعة من المسلسل الرمضاني «عوالم خفية»، الذي يُذاع عبر فضائية «سي بي سي»، ظهور الفنان القدير سمير غانم، أمام الزعيم عادل إمام، وذلك بعد مرور 33 عامًا من آخر عمل جمعهما.

وتدور أحداث مسلسل «عوالم خفية» حول صحفي يحصل على مذكرات فنانة شهيرة توفت منتحرة، ويسير حول خيوط المذكرات التي تكشف تورط شخصيات عامة في قضايا فساد.

والمسلسل من بطولة عادل إمام، صلاح عبد الله، فتحي عبد الوهاب، بشرى، هبة مجدي، أحمد وفيق، طارق صبري، أسامة عباس، مي سليم، رانيا فريد شوقي، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج رامي إمام.

 

 


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