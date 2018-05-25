ارتفاع حصيلة ضحايا الطائرة الكوبية المنكوبة إلى 112 شخصاً

ذكرت شبكة "فرانس 24" أن عدد ضحايا الطائرة الكوبية المنكوبة منذ أيام ارتفع اليوم الجمعة، إلى 112 شخصاً بعد وفاة سيدة بإحدى المستشفيات.

وأضافت الشبكة أنه بعد وفاة السيدة البالغة من العمر 40 عاماً، نتيجة حروق شديدة، فإنه لم يتبق سوى ناجٍ واحد من ركاب الطائرة التي تحطمت يوم 18 مايو الجاري.

وكانت السلطات الكوبية قد أعلنت، السبت الماضي، العثور على الصندوق الأسود (السجل الأول) لطائرة الركاب بوينج 737.

ونقلت وسائل إعلامية منذ أيام عن وزير النقل الكوبي، عادل رودريجز، قوله إن الطائرة كانت في حالة جيدة، معرباً عن أمله في العثور على السجل الثاني بلطائرة والذي من شأنه مساعدة المحققين بشكل أكبر لتحديد سبب الحادث.

وأعلنت كوبا، عقب وقوع الحادث، عن يومَي حداد قومي على الضحايا وتنكيس الأعلام إلى النصف على المباني العامة، بينما كثّف عمال الإغاثة جهودهم لتحديد هويات ضحايا أحد أكبر كوارث الطيران في تاريخ البلاد، فيما أمر الرئيس الكوبي، ميجيل دياز كانيل، بإنشاء لجنة للتحقيق في أسباب الحادث.