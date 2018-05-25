ارتفاع أعداد المصابين الفلسطينيين إلى 109 في نهاية الجمعة التاسعة لمسيرة العودة

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أصيب 109 فلسطينيين بجراح مختلفة واختناق بالغاز الذي أطلقته قوات الاحتلال الاسرائيلي على المتظاهرين المشاركين في الجمعة التاسعة من مسيرة العودة على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة إصابة 109 مواطنين بجراح مختلفة واختناق بالغاز شرق قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية، أصيب شاب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في الرأس، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية السلمية الأسبوعية، التي انطلقت اليوم الجمعة، تنديدا بسياسة الإدارة الأمريكية تجاه مدينة القدس، ونصرة للمدينة المقدسة التي تتعرض للتهويد.

وقال منسق المقاومة الشعبية في (كفر قدوم) مراد شتيوي، إن شابا أصيب في رأسه خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للقرية بعد انطلاق المسيرة حيث استخدم جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

كما أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، أن الجمعة القادمة ستحمل اسم "من غزة إلى حيفا وحدة دم ومصير مشترك".

وأكدت الهيئة خلال مؤتمر صحفي في مخيم العودة شرق غزة، مساء اليوم الجمعة، استمرار فعاليات مسيرة العودة حتى تحقيق كافة أهدافها وكسر الحصار عن غزة.

وناشدت الهيئة الامة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بفك الحصار عن غزة ومد العون الطبي.

وشددت الهيئة على وحدة أهداف الشعب الفلسطيني، متوجهة بالتحية إلى الفلسطينيين في الداخل المحتل وخاصة في حيفا.