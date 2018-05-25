حرائق غابات خارج السيطرة تهدد الأرواح والمنازل غرب أستراليا

حذرت السلطات الأسترالية، اليوم الجمعة، من أن سلسلة من حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة والتي تشتعل في منطقة غرب أستراليا الساحلية تهدد الأرواح والمنازل.



وتلقى سكان بلدة نابير تحذيرا فوريًا من حرائق الغابات.



وقالت إدارة الحرائق وخدمات الطوارئ "أنتم في خطر وتحتاجون إلى التصرف على الفور من أجل البقاء. هناك خطر على الأرواح والمنازل".



وهناك حريقان على الأقل خارج السيطرة كانا قد اندلعا يوم الخميس، ويهددان المجتمعات، وأحدهما في مدينة ألباني غربا والآخر بالقرب من متنزه برونجروب الوطني في الشمال الشرقي.



ووصف رئيس بلدية ألباني دينيس ولنجتون الوضع بأنه "ليس سوى فوضى مطلقة".



وأعرب مسؤولون بمجال مكافحة الحرائق في ولنجتون عن مخاوفهم من إمكانية أن تتلاحم الحرائق مع بعضها.



وتسببت الرياح القوية في تأجيج النيران، مما أدى إلى نشوب حرائق تمتد لمسافة تصل إلى 1.5 كيلومتر.



وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن النيران أتت على عقار واحد على الأقل.