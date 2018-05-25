القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكري العاشر من رمضان

بعث الفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقيـة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة الاحتفال بذكري نصر العاشر من رمضان هذا نصها :-

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم أسمى آيات التهاني بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان، الذي حققه جيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة، ببطولاتهم وتضحياتهم، وكانوا قدوة في البسالة والفداء من أجل إعلاء الإرادة المصرية واسترداد العزة الوطنية.

إن ذكرى هذا اليوم المجيد ستظل دائما مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الذين توجوا كفاح شعب مصر ونضاله بإعلاء إرادته والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه بنصر مجيد حققوه في العاشر من رمضان، أكد قدرة شعب مصر وقواته المسلحة على القيام بالإنجاز العبقري بكل الثقة التي تقوى على كل الصعاب.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى المجيدة يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات التي يحملون أمانتها في الدفاع عن الوطن وحماية شعبه ومقدساته وصون أمنه القومي.

أعاد الله هذه الذكرى الخالدة على سيادتكم بكل الخير وعلى الوطن بكل اليمن والبركات.

وكل عام وأنتم بخير .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وقد أصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء، وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء، وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بهذه المناسبة.