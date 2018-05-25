منتخب ناشئي الطائرة يتأهل لدورة الألعاب الإفريقية بالجزائر

تأهل المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة بقيادة مديره الفنى حسام عبد العزيز لنهائيات دورة الألعاب الأفريقية المقبلة المقرر إقامتها بالجزائر يوليو المقبل بعد الفوزعلى منتخب كينيا بثلاثية نظيفة، في الجولة الثانية من تصفيات المنقطة الخامسة المقامة بأوغندا خلال الفترة من 24 و حتى 27 مايو الجاري.



كان المنتخب الوطني قد فاز في الجولة الأولى على منتخب أوغندا بنتيجة 3 - 0.



تضم قائمة منتخب الناشئين 14 لاعبًا وهم "محمد علوان - عمر شريف - محمد إبراهيم - أحمد أيمن - أحمد هشام - عبد الرحمن الحسيني - يوسف خالد - أنس صلاح - أحمد مجدي - محمود خميس - أدهم أشرف - يوسف أحمد - عبد الرحمن محمد - محمد عمرو".