أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بقطع المياه عن بعض المناطق لمدة 6 ساعات تبدأ من الرابعة فجر الأحد المقبل إلى العاشرة صباحا، وذلك لتنفيذ أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع مشروع مترو الأنفاق بمحطة المتحف المصرى الكبير بالهرم.

وأوضح بيان المحافظة، أن المناطق التي سيتم قطع المياه عنها "طريق مصر اسكندرية الصحراوى ومتفرعاته بداية من ميدان الرماية وحتى دار المنى –حدائق الأهرام القديمة-عزبة جبريل-كوم بكار-كفره نصار-كفر غطاطى-المنصورية ومتفرعاتها- المريوطيه ومتفرعاتها -الوفاء والأمل – منشية البكارى- الثلاث طوابق- سهل حمزه - العريش-التعاون-حسن محمد-ضعف المياه بمنطقة كفر طهرمس".

وشدد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعدم تجاوز المدة المحدده وتدبير سيارات مياه مع الأحياء المختصة والهيئة العامة للنظافة والتجميل للمناطق المتأثرة لسد إحتياجات المواطنين.

كما تهيب المحافظة بالمواطنين وكافة المنشآت وأقسام الشرطة والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فتره الانقطاع.