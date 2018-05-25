إعلان نتائج انتخابات النقابات العمالية بشمال سيناء

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات المرحلة الأولى للنقابات العمالية في محافظة شمال سيناء الإعلان عن النتائج.



وذكر حسن حمدان أبو درب، مدير عام القوى العاملة والتدريب فى شمال سيناء، أن الانتخابات جرت في 3 لجان، هي: التموين والإسكان ومجلس مدينة العريش، إذ فازت 11 لجنة بالتزكية.



وقال فيصل أبو هاشم، مسؤول المركز الإعلامي في مجلس مدينة العريش، إن عملية الفرز أسفرت عن فوز غنيمة توفيق برئاسة اللجنة النقابية للعاملين في مجلس المدينة.



كما فاز بعضوية اللجنة كل من: «أحمد شلقامي، مصطفى القاضي، جهاد الزملوط، إبراهيم خميس، نبيل عزام، مصطفى مجاهد، عبد الجليل فاروق، عبدة طلب، محمد عبد العاطي، ومحمد أنور».



وفي نقابة العاملين بالإسكان، فاز رئيس النقابة الصادق العزازي، والأعضاء «علاء عبد اللطيف، جمعة المطري، سامية أبو سكينة، أسامة العكاوي، عبده حجاج، أسامة عبد النبي، ماهر والي، يوسف خطابي، أشرف الريال، وليد عبدالله».



وفي اللجنة النقابية بشركة مياه الشرب بشمال وجنوب سيناء، فاز بعضوية مجلس الإدارة تامر محمد رشدي، ومحمد محمود حسين، وأعضاء النقابة «حسام البلك، سمك الكاشف، طارق عبد الحميد، محمد العكاوي».