البرلمان يتزين استعدادا لاستقبال السيسى

• عشرات العمال يواصلون مهامهم لاستكمال عمليات التجديد

• توقعات بأن يؤدى الرئيس اليمين الدستورى فى 2 يونيو المقبل

بمجرد دخولك الطرقات المؤدية لقاعة مجلس النواب تشم رائحة الدهانات وتسمع أصوات «صنفرة» الأخشاب، مع استمرار عمل العشرات من العمال لإنهاء تزيين المجلس قبيل جلسة تأدية الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية.

عشرات العمال انخرطوا فى أداء مهامهم واقفين على الثقالات تحت القبة لاستكمال دهان القاعة التى تستقبل الرئيس؛ فيما يستكمل زملاؤهم فى الطرقات إعادة تلوين النقوش الذهبية على الجدران والأبواب الخشبية التى انتهى عمال «الأوستر» من تلميعها، فيما بقى آخرون معلقون على الثقالات خارج المبنى لتجميله، مرتدين زيهم الذى يحمل عبارة «إدارة صيانة القصور الأثرية»، هذا فى الوقت الذى انتهى فيه آخرون من إعادة رصف المنطقة المقابلة للمبنى من الداخل.

جلسة حلف اليمين التى لم يُعلن عن موعدها رسميا حتى الآن؛ يتوقع عدد من النواب أن تُعقد فى الثانى من يونيو المقبل، حيث يستقبل البرلمان الرئيس عبدالفتاح السيسى لأداء اليمين الدستورية للمرة الأولى أمام البرلمان بعد انتخابه لفترة ثانية، وكان آخر مراسم الأداء اليمين الدستورية، فى البرلمان فى عام 2005 حين أقسم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أمام أعضاء مجلس الشعب، لآخر مرة.

أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان أمر أقرته الدساتير المتعاقبة ولكن تخللته استثناءات مع تولى بعض الرؤساء مناصبهم فى غيبة البرلمان، وكان محمد نجيب أول رئيس للجمهورية بعد ثورة 23 يوليو 1952 وأقسم اليمين فى الفناء الداخلى للقصر الجمهورى، أمام الضباط الأحرار، بينما أقسم بعده كل من جمال عبدالناصر وأنور السادات أمام مجلس الأمة.

وعقب ثورة يناير كانت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا قبلة الرؤساء المتعاقبين، حيث أدى الرئيس المعزول محمد مرسى، اليمين أمام قضاتها عقب انتخابه فى يونيو 2012.

وتجدد أداء اليمين مرة أخرى أمام قضاة المحكمة الدستورية بعد عام واحد من تولى مرسى مهام الرئاسية، وعزله عقب ثورة 30 يونيو والتوافق على تولى المستشار عدلى منصور مهمة الرئيس المؤقت.

وأدى السيسى اليمين الدستورية فى يونيو 2014 بعد انتخابه رئيسا للبلاد، وفوزه بنسبة تجاوزت 96%. وكان السيسى قد سبق له زيارة مجلس النواب فى فبراير 2016 بعد أسابيع قليلة من انطلاق أعمال البرلمان الحالى الذى جاء بعد أول انتخابات عقب ثورة 30 يونيو، ومن المنتظر أن يشارك فى مراسم أداء اليمين الدستورية عدد من كبار رجال الدولة، ورؤساء الأحزاب السياسية.