مؤسسة «نوبل» ترجح تأخير إعلان جائزة «الأدب» لما بعد 2019

ألمح مدير مؤسسة نوبل، اليوم الجمعة، إلى إمكانية تأجيل إعلان جائزة نوبل للأدب حال عدم استعادة الثقة في الأكاديمية السويدية.

وقالت الأكاديمية في الرابع من الشهر الجاري إنها لن تمنح جائزة نوبل للأدب هذا العام، وأرجأت هذا الإعلان حتى العام المقبل، وسط خلافات عميقة بين الأعضاء حول كيفية التعامل مع فضيحة جنسية والمخالفات المزعومة لقواعد تضارب المصالح.

وقد حذر لارس هايكينستين، مدير مؤسسة نوبل المكلف بضمان تسليم جوائز نوبل، بعدم وجود موعد نهائي بشأن عام 2019.

وقال هايكينستين، للإذاعة السويدية إن المؤسسة ذكرت أن الجائزة ستقدم "عندما تتم استعادة الثقة" في الاكاديمية.

وأشار إلى أن المؤسسات الأخرى كانت على استعداد لتحل محل الأكاديمية في اختيار جائزة الأدب، موضحا أن الأكاديمية تقدم الجائزة منذ عام 1901.