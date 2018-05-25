أعرب يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن فخره بوصول فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، مُشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يريد الإنتقام من خسارته نهائي الأبطال عام 2013 عندما كان مدرباً لبروسيا دورتموند الألماني.

وقال كلوب خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي لنهائي دوري أبطال أوروبا :"اللعب بنهائي دوري الأبطال أمراً كبيراً، كمدرب لديك أمور كثيرة يجب أن تُجهز لها، خاصةً من ناحية الهدوء، متأكد أنني كنت متحمساً أكثر من الآن عند وصولي للنهائي في 2013، ظننتها فرصة واحدة لاتتكرر بالعمر".

وأضاف كلوب خلال تصريحاته قائلاً :" بعد خسارتي لنهائي الأبطال أمام بايرن ميونخ في 2013، قررت بأنني يجب أن أتأهل لنهائي الأبطال مرةً أخرى، ولاعبيني الآن أعطوني تلك الفرصة، قاتلوا بشكل رائع واستحقوا التواجد هنا".

وعن وصف بعض الجماهير للمدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان بأنه لا يعرف الكثير في عالم الخطط والتكتيك، علق كلوب قائلاً :"الناس يقولون نفس الشيء عني، لذلك ياله من أمر مضحك أن مدربان لا يفقهان بالتكتيك وصلا لنهائي الأبطال، ماذا سيقول الناس عن لعبة كرة القدم؟!"، مُضيفاً :" بالنسبة لي زيدان من أفضل 5 لاعبين طوال التاريخ، وكان من المتوقع أن يكون مدرباً رائعاً أيضاً".

وتابع المدرب الألماني تصريحاته قائلاً :"ريال مدريد فريق قوي للغاية، لكنهم لم يُواجهوا ليفربول حتى الآن، نحن في نهائي الأبطال ولم يتوقع أحد أن نتواجد هنا، لكننا هنا لأننا ليفربول".

وعن صيام صلاح في يوم مباراة النهائي أمام ريال مدريد، قال كلوب :" الأمور الدينية أمور شخصية لا دخل لي بها، هو بخير ومليء بالطاقة، وستجدونه في أفضل صوره غداً".

وأتم يورجن كلوب :"أنا المسؤول عندما يخسر فريقي، اللاعبين هم المسؤولين عندما نحقق الانتصار، هكذا أرى الأمور شخصياً، وأعتقد أن الكثير من لاعبي فريقي سيكونون متوترين، هذا أمر طبيعي، ولكنها مجرد مباراة كرة قدم في النهاية".