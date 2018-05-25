بايرن ميونخ يحدد يبدأ استعداداته للموسم الجديد 2 يوليو المقبل

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني ومدربه الجديد نيكو كوفاتش الاستعداد للموسم الجديد يوم 2 يوليو المقبل، ولكن بفريق ليس مكتملا.

وذكر النادي اليوم الجمعة أن الفريق لن يكتمل في البداية بسبب منافسات كأس العالم بروسيا والتي ستقام خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو المقبلين، حيث أن هذه البطولة يشارك بها عدد من لاعبي الفريق سواء مع المنتخب الألماني أو منتخبات أخرى.

وستكون أول مباراة ودية يخوضها الفريق يوم 21 يوليو أمام فريق باريس سان جيرمان في كلا جنفورت، النمسا، ثم يتبعها جولة في أمريكا خلال الفترة من 23 حتى 30 من ذ ات الشهر حيث يخوض خلالها الفريق مباراتين وديتين أمام يوفنتوس الإيطالي، في فيلادلفيا، ومانشستر سيتي في ميامي.

وتبدأ منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) يوم 24 أغسطس ولكن قبلها سيلعب بايرن ميونخ في الدور الاول بكأس ألمانيا، وسيلعب أيضا مباراة كاس السوبر الألماني أمام آينتراخت فرانكفورت، الفريق السابق الذي كان يدربه كوفاتش.