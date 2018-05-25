«الشروق» تبحث فى «كيف تحسب سعر اشتراكك فى المترو؟»

• الاشتراك الشهرى مقسم لأربع مناطق.. الأولى من محطة إلى 8 محطات بـ130 جنيها.. والثانية حتى 16 محطة بـ165 جنيها.. والثالثة حتى 26 محطة بـ190 جنيها.. والرابعة حتى 37 محطة بـ250 جنيها

خريطة كاملة لخطوط مترو الأنفاق ومحطاته، تم وضعها بمختلف محطات الخطوط الثلاثة، مقسمة لـ3 ألوان، منطقة باللون الأصفر تضم 9 محطات مقابل 3 جنيهات للتذكرة الكاملة و2 جنيه للنصف تذكرة، ومنطقة خضراء تضم 16 محطة مقابل 5 جنيهات للتذكرة الكاملة و4 جنيهات للنصف تذكرة، ومنطقة وردية تضم أكثر من 16 محطة مقابل 7 جنيه للتذكرة الكاملة و6 جنيها للنصف تذكرة.

وأمام هذه الخريطة يقف ركاب المترو الراغبون فى عمل اشتراكات لتحديد عدد المحطات ومسارها قبل التوجه لشباك الاشتراكات، وللوهلة الأولى يحسب الركاب قيمة الاشتراك وفقا لعدد المحطات التى سيستقلها يوميا، دون الأخذ فى الاعتبار هل تقع هذه المحطات فى خط واحدة أم موزعة بين الخطوط، خاصة وأن بيانات شركة المترو والإذاعة الداخلية تجاهلت توضيح ذلك، واكتفت بذكر عدد المحطات لعمل الاشتراكات.

هذا الأمر طرح تساؤلات عديدة بين الركاب عن كيفية حساب قيمة الاشتراك، وهو ما أوضحه أحد الصرافين العاملين بإحدى محطات المترو لـ«الشروق»، حيث قال: إن حساب الاشتراك ليس بالمحطات بل بالخطوط، حيث شرح أن الاشتراكات الربع سنوية (كل ٣ شهور) مقسمة لمجموعات، الأولى تمتد من محطة مترو شبرا الخيمة إلى محطة مسرة بالخط الثانى للمترو، وقيمة الاشتراك 360 جنيها، بنسبة تخفيض 33% ليصبح سعر الرحلة الواحدة بنظام الاشتراك تقدر بـ2 جنيه بدلا من 3 جنيهات.

وتابع: «والمنطقة الثانية من شبرا الخيمة إلى محطة الأوبرا شاملة المحطات التبادلية مثل رمسيس والعتبة والسادات فى الخطين الأول والثانى والثالث حتى 16 محطة قيمته 450 جنيها، وفيها يبلغ سعر التذكرة اثنين ونصف الجنيه، بنسبة تخفيض ٥٠%، والمنطقة الثالثة من شبرا الخيمة حتى 26 محطة قيمته 535 جنيها من بداية الخط الثانى وحتى نهايته مرورا بالخطين الأول والثالث من المحطات التبادلية، وفيها يبلغ سعر التذكرة اثنان جنيه و٩٧ قرشا بنسبة تخفيض ٥٧.٥%، والمنطقة الرابعة حتى 37 محطة وهى تصل من بداية الخط الثانى وحتى نهاية الخط الأول قيمته 700 جنيه، وفيها يبلغ سعر التذكرة ثلاثة جنيهات و٨٩ قرشا بنسبة تخفيض ٤٤.٤%».

واستطلعت «الشروق» آراء عدد من الركاب حول طريقة حساب سعر الاشتراكات، حيث أبدى بعضهم استغرابهم من آلية التقسيم، وتساءلوا لماذا لا يتم حسابها وفقا لعدد المحطات أيا كانت الخطوط التى تتواجد فيها هذه المحطات، دون تقييد للمواطنين بخط سير ثابت طالما يحافظ على عدد المحطات التى يستقلها.

فيما رأى عدد من الركاب أن المسافات بين المحطات فى الخطوط الثلاثة ليست متساوية، وبالتالى فإن المساواة فى سعر تذكرتها أمر ليس صحيحا.

ووفقا لمنشور أسعار اشتراكات المترو للجمهور العادى بعد تحريك سعر التذكرة حسابها وفقا لعدد المحطات، والذى تم تعميمه فى جميع المحطات، واطلعت «الشروق» على نسخة منه، فقد تم تقسيمها إلى اشتراكات شهرية وربع سنوية وسنوية.

ووفقا للمنشور، فإن الاشتراك الشهرى مقسم لأربع مناطق، المنطقة الأولى من محطة إلى 8 محطات قميته 130 جنيها، والمنطقة الثانية حتى 16 محطة قيمته 165 جنيها، والمنطقة الثالثة حتى 26 محطة قيمته 190 جنيها، والمنطقة الرابعة حتى 37 محطة قيمته 250 جنيها.

أما الاشتراك السنوى، فهو مقسم إلى منطقتين، الأولى لاستقلال 35 محطة بخطين قيمته 1930 جنيها، بنسبة تخفيض بلغت 62% من قيمة التذكرة، والثانية لاستقلال 35 محطة بثلاثة خطوط قيمته 2425 جنيها، 52.5%.

وأوضح المنشور أن سعر التذكرة لجميع المناطق لذوى الاحتياجات الخاصة خمسون قرشا يوميا، فى حين تم تحديد أسعار اشتراكات الطلبة ليكون 25 محطة بمبلغ 33 جنيها، و35 محطة بـ 41 جنيها، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لـ25 محطة بقيمة 22 جنيها، و35 محطة بـ 27 جنيها، أما أسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيها، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاثة أشهر أيهما أقرب.

وحددت شركة مترو الأنفاق مكاتب لاستخراج الاشتراكات، ففى الخط الأول توجد هذه المكاتب بمحطات حلوان، وعين حلوان، وجامعة حلوان، والمعادى، ودارالسلام، والزهراء، وأحمد عرابى، والشهداء، وحدائق الزيتون، وعين شمس، وعزبة النخل، والمرج، وفى الخط الثانى توجد بمحطات كلية الزراعة، والمظلات، وروض الفرج، ومسرة، والشهداء، والعتبة، والدقى، وجامعة القاهرة، والجيزة، والمنيب. والخط الثالث توجد بمحطتى العتبة 3، والعباسية.