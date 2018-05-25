القلعة للمنح الدراسية تعلن أسماء الدفعة الثانية عشرة من الحاصلين على منحة المؤسسة

تقيم مؤسسة القلعة للمنح الدراسية الحفل السنوي الخاص بإعلان أسماء الدفعة الثانية عشرة من الحاصلين على منحة المؤسسة، والمقرر انعقاده يوم الأحد الموافق 10 يونيو المقبل.

وتعمل مؤسسة القلعة للمنح الدراسية، علي المساهمة الفعالة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتعزيز الطاقات الهائلة التي يحظى بها الشباب المصري. و لتحقيق استدامة المؤسسة واثرها فقد خصصت القلعة عائدات وقف دائم لتغطية مصروفات برنامج المنح الدراسية و الذي تقدم المؤسسة بمقتضاه ما يتراوح بين 15 و20 منحة سنويًا للشباب المصري الموهوب، بشرط العودة إلى مصر بعد إتمام البعثة الدراسية لتحقيق رفعة الوطن بالاضافة الى مجلس ادارة مستقل للالتزام بأعلى معايير الشفافية.

وقامت المؤسسة حتى الآن بتقديم 163 منحة دراسية لشباب متفوق من أكثر من 13 محافظة مصرية للحصول على درجات الماجستير والدكتوراة من أكثر من 60 من أعرق الجامعات الدولية فى 14 دولة فى شتى المجالات والذين يساهمون حاليًا في الارتقاء بمجتمعاتهم وتحقيق نقلة جذرية في مسيرة التنمية الوطنية.

يحضر الاحتفالية السنوية لمؤسسة القلعة للمنح الدراسية نخبة من أبرز الشخصيات على الساحة المحلية والدولية، ومجموعة من كبار المسئولين الحكوميين ومن بينهم السيدة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور نبيل العربي – رئيس مؤسسة القلعة للمنح الدراسية إلى جانب ممثلين من مجلس أمناء المؤسسة.