كشف تقرير رسمي من الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، عن قرب انتهاء موسم حصاد القمح، حيث بلغ إجمالى ما تم حصاده حتى الآن 3 ملايين و150 ألف فدان، من إجمالى مساحات مزروعة بلغت 3 ملايين و262 ألفًا و923 فدانًا، لافتا إلى أنه بدأت عملية "الدراسة" لبعض المساحات التى تم حصادها ولم تورد.

وأضاف التقرير، الصادر اليوم، أن غرف العمليات والمتابعة بوزارة الزراعة تباشر عملها يوميًا لكافة الاستعدادات والأعمال التى من شأنها التيسير على المزارعين موردى محصول القمح، وجاهزية نقاط ومراكز التجميع التى تم إنشاؤها خصيصاً لرفع العبء عن المزارعين بكافة القرى، والتى تم مراعاة قربها من الحقول، ليجرى النقل من خلالها إلى الشون والصوامع بكل محافظة، لعدم تحميل المزارعين أى أعباء إضافية.

وأشار التقرير، إلى أن وزير الزراعة، كلف مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة، بالنزول إلى المزارعين فى الحقول والمتابعة المستمرة والدورية، وأعمال اللجان الفرعية لعلاج المشكلات التى تواجه المزارعين خلال عمليتى الحصاد والتوريد.

ولفت إلى أن هناك متابعة يومية لحصاد وحصر مساحات القمح من قبل مديريات الزراعة، والمتابعة اليومية لعمليات توريد المحصول لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، مؤكدًا أن اللجان المشكلة لمتابعة توريد القمح من المزارعين تتبعها لجان فرعية وغرفة مركزية لعمليات متابعة التسويق تتابع بصفة يومية أعمال الحصاد والتوريد.

ومن ناحية آخرى، قال الدكتور محمد فهيم، المدير التنفيذى لمركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن هناك حزمة توصيات عاجلة لمحاصيل الخضر والفاكهة، لتفادى مخاطرارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف فهيم، في تصريحات صحفية اليوم، أنه من ضمن تلك التوصيات، بالنسبة لمحصول البطاطس الصيفية، فإن الزراعات فى مرحلة التقليع لابد من الوضع فى الاعتبار عدم التأخير وترك التربة جافة حتى لا تحدث مشاكل فى جلد الدرنات وتعرضها لمهاجمة فطريات أولبكتريا أثناء التخزين - وخصوصا التخزين تحت القش - وضمان إجراء العلاج التجفيفى بعد التقليع مباشرة لمدة من 1-2 ساعة قبل التعبئة ويفضل أن يتم الانتهاء من التقليع قبل فترة الظهيرة.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمحاصيل الخضر الصيفية "الطماطم – الفلفل – القرعيات" والنباتات الطبية العطرية "الريحان – البردقوش – اليانسون والكسبرة"، فلابد من إجراء ريه فى الصباح ويتجنب تماما الرى أثناء الظهيرة، والاهتمام بإجراء رشات وقائية عاجلة ضد بعض الأمراض الفطرية المحبة للرطوبة العالية مثل "البياض الزغبى على القرعيات – الندوة المبكرة على الطماطم – التبقع الزاوى البكتيرى على القطن، وكذلك الرش الوقائى ضد حشرات المن والتربس.

ونصح فهيم، برش المحاصيل بالمغذيات والأحماض الأمينية ومحفزات النمو بصورة عاجلة لمساعدة النباتات على معاودة النمو بسرعة بعد فترة توقف وضعف امتصاص العناصر بسبب زيادة الرطوبة الجوية وزيادة الحرارة.

ونوه إلى أنه بالنسبة لأشجار الفاكهة الصيفية "المانجو – النخيل - والزيتون والرمان والخوخ المتأخر والعنب المتأخر وعين الجمل " وخصوصا فى مصر الوسطى والعليا والمناطق الجديدة فلابد من إجراء رية سريعة بالإضافة إلى تكثيف الرش "سليكات البوتاسيوم" بمعدل 6 سم /لتر للخضر و8 سم / لتر للفاكهة.