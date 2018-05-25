رصد برنامج «الصدمة 3»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر 2»، في حلقة مساء اليوم الجمعة، ردود فعل مواطني مصر والسعودية، حول قضية جديدة وهي السخرية من مستخدمي لغة الإشارة.

وعرض البرنامج مشهدًا تمثيليًا، جسده أحد الأشخاص من متحدي الإعاقة يستخدم لغة الإشارة، داخل أحد المطاعم، للحديث مع أحد العمال بالمطعم، وإخباره بنوعية الطعام الذي يود تناوله، ليتفاجأ باقي الزبائن بسخرية أحدهم منه، واتهامه إياه بأنه يفتعل ذلك في محاولة منه للهروب من دفع تكلفة الطعام.

وأجمعت ردود الفعل على رفض إهانة متحدو الإعاقة بهذه الطريقة التي تعامل بها الشاب مع مستخدم لغة الإشارة، فبعضها جاء رافضًا هذا السلوك المهين، ومنهم من زادت حدة انفعاله لدرجة التعدي على الشاب، مطالبين إياه بعدم التحدث إلى أي من ذوي الاحتياجات الخاصة بهذه الطريقة المسيئة، والتحلي باللطف والرحمة.