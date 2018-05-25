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عرض مسرحي راقص يسعى إلى محاربة العنصرية العرقية والدينية وإعادة المجد للأقليات

كتب- وليد أبو السعود
نشر فى : الجمعة 25 مايو 2018 - 5:51 م | آخر تحديث : الجمعة 25 مايو 2018 - 5:51 م

موعد جديد لفن الباليه مع جمهور مدينة الثقافة التونسية، في سهرات شهر رمضان التي انطلقت أول أمس الأربعاء 23 مايو مع عرض «حالة طوارئ» وتواصلت في سهرة الخميس 24 مايو 2018 بمسرح المبدعين الشبان مع عرض «1 Finie» لفتحي الفارح، وهو عرض يقدم حياة العائلات التونسية - اليهودية التي عاشت بين 1919 و 1938.

يعتبر العرض إعادة تعديل لعدة صور أصلية لألبوم عائلة تونسية يهودية، في إطار مشروع إنساني يسعى إلى محاربة العنصرية العرقية والدينية وإعادة المجد للأقليات.

أما عرض «حالة طوارئ» لطارق أبوزيد، هو عرض الافتتاح لهذه الفعاليات في مسرح الجهات بمدينة الثقافة.


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