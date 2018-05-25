الحبس عامين مع الشغل لـ«عامل» قتل شقيقه بعد مشادة كلامية بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في محكمة الجيزة الابتدائية، بحبس عامل عامين مع الشغل بعدما قتل شقيقه بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم «إسلام.ر» -23 عامًا- ويعمل عامل، قتل شقيقه «محمد» عمداً؛ إثر معاتبه عائلية دارت فيما بينهما، على إثرها حدثت مشادة كلامية، تطورت لمشاجرة تعدى فيها على شقيقه المجني عليه بطعنة بقطعة حادة «سيراميك» أحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم لم يقصد قتل شقيقه، ولكن الضرب أفضى إلى موته بعد اصابته بقطعة غائرة «سيراميك» بخلفية الركبة اليسرى، وما أحدثته من تهتك بالأوعية الدموية الرئيسية وصدمة نزيفية أدت الى الوفاة.

كان المستشار وائل الدرديري، المحامي العام لنيابات شمال الجيزة الكلية، قد أحال «المتهم» فى 18 يناير 2018، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بـ«ضرب أفضى الى الموت وإحراز أداة فى الاعتداء على الأشخاص».