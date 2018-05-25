مسؤول طبي فلسطيني: لا ميعاد محدد لخروج أبومازن من المستشفى

قال مسؤول طبي فلسطيني، اليوم الجمعة، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن سيبقى في المستشفى إلى حين استمكال علاجه وإنه ليس هناك موعد محدد لمغادرته.

وقال سعيد السراحنة، المدير الطبي للمستشفى الاستشاري الخاص في رام الله حيث يعالج عباس منذ الأحد الماضي إن «الرئيس لا يزال في المستشفى يستكمل علاجه ولن يغادر اليوم».

وأضاف السراحنة، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «ليس هناك موعد محدد لخروجه من المستشفى، سيبقى لحين استكمال علاجه».

كان الأطباء قد قالوا في بادئ الأمر إن عباس دخل المستشفى لإجراء فحوص طبية بعد جراحة في الأذن قبل ذلك بخمسة أيام، لكنهم أعلنوا يوم الاثنين إنه مصاب بالتهاب رئوي.

وفي فبراير الماضي، دخل عباس، وهو مدخن شره، مستشفى في الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية أثناء زيارته للإدلاء بكلمة أمام مجلس الأمن الدولي.

وظهر عباس، 82 عاما، في تسجيل مصور، يوم الثلاثاء، وهو يمشي في المستشفى.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، وفا، إن عباس أجرى محادثات هاتفية مع عدد من الزعماء العرب والتقى مع مسؤولين فلسطينيين خلال اليومين الماضيين.