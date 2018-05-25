إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سلم إرهابي نفسه، اليوم الجمعة، للسلطات العسكرية بولاية تمنراست جنوبي الجزائر، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي على الإنترنت، أن الأمر يتعلق بالشخص «دلالي نانكو» الذي يدعى «أبو جابر»، والتحق بالجماعات الإرهابية عام 2012.

وأشار ذات المصدر، إلى ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وخزنة مملوءة، وكمية من الذخيرة، مع الإرهابي.

وارتفع عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم جنوبي الجزائر منذ أبريل الماضي، إلى 23 إرهابيا، بينما جرى اعتقال 5 أخرين.

من جهة أخرى، دمرت مفارز للجيش، 4 مخابئ للإرهابيين، تحتوي قنبلة تقليدية الصنع ومواد متفجرة وألبسة ومواد غذائية وكمية من الذخيرة، بولاية سكيكدة شرقي الجزائر.