أول دعوى قضائية ضد الانتخابات العمالية

أقام حمدي عز، رئيس اللجنة النقابية المهنية للسياحيين بالقاهرة، أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طعن فيها على قرار استبعاده من خوض الانتخابات العمالية التي جرت يومي 23 و24 مايو.

واختصم عز، في دعواه التي حملت رقم 42542 لسنة 72 ق، كلا من وزير القوى العاملة ومدير مديرية القوى العاملة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات 2018 بالقاهرة.

وذكر عز في دعواه أن النقابة العامة للسياحيين، أنشئت في عام 2011، ولها نقابات فرعية بـ6 محافظات، واستطاعوا توفيق أوضاع النقابة في محافظتين فقط، هما "القاهرة والجيزة".

وتابع: "عقب توفيق أوضاعنا، قدمنا أوراق الترشح كأعضاء مجلس إدارة في الانتخابات العمالية، للجنة المشرفة على الانتخابات، وفوجئت باستبعادي وأعضاء النقابة فتقدمنا بتظلم ولم تعلن نتيجته في موعدها المقرر 21 مايو، وأعلنت بعدها بيوم برفض التظلم دون إبداء أسباب".

وطالب مقيم الدعوى، بصفة مستعجلة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ قرار استبعاد اللجنة النقابية المهنية للسياحيين بالقاهرة من كشوف انتخابات المرحلة الأولى والتي تشمل اللجان التابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالسياحة طبقًا لقرار وزير القوى العاملة 37 لسنة 2018 بما يترتب على ذلك من آثار أهمها إدراج اسم رئيس النقابة في كشوف المرشحين لرئاسة تلك اللجنة، وتنفيذ الحكم بمسودته.