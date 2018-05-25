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سول: ما نزال مستعدين لتنفيذ اتفاق نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية

تشو ميونج جيون وزير الوحدة الكوري الجنوبي يصافح نظيره الشمالي ري سون جاون<br/>
تشو ميونج جيون وزير الوحدة الكوري الجنوبي يصافح نظيره الشمالي ري سون جاون
سول - د ب أ
نشر فى : الجمعة 25 مايو 2018 - 5:42 ص | آخر تحديث : الجمعة 25 مايو 2018 - 5:42 ص
قال وزير شؤون التوحيد الكوري الجنوبي، تشو ميونج جيون، اليوم الجمعة إن بلاده ما تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق نزع السلاح النووي الذي تم التوصل إليه بين زعيمي الكوريتين الشهر الماضي. 

وأضاف تشو للصحفيين: "ستقوم حكومتنا بدورها في تنفيذ إعلان بانمونجوم"، مشيرًا إلى الإعلان الذي أصدره الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن في أعقاب اجتماعهما في 27 أبريل الماضي على الحدود بين البلدين.

وتابع: "يبدو أن (كوريا الشمالية) لا تزال صادقة في تنفيذ الاتفاق وبذل الجهود في مجال نزع السلاح النووي وبناء السلام".

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