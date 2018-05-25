• في دبر كل صلاة شملت الفريضة والنافلة دعوة مستجابة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الرسول يقول إنه في دبر كل صلاة دعوة مستجابة، وهو ما وصفه بالفرصة داعيًا المؤمنين بانتهازها.

وأضاف «جمعة»، في برنامجه «فن الدعاء»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الجمعة، «إذا سلكنا من الصلاة فهناك دعوة مستجابة، انتهزوها فرصة، فهذا وقت قدمت فيه إقامة فريضة، أو قدمت فيه رقعتين لله، فأنت بذلك قدمت عملًا صالحًا يرضى الله عنه وأحبه، وقرأت ما تيسر من القرآن ورقعت وذكرت وسجدت وأثنيت على الله بما هو أهله، لذلك بعض الصلاة لك دعوة مستجابة».

وعن أهمية الدعاء بين الآذانين، أوضح: «هناك زمن آخر يُستجاب فيه الدعاء، وهو ما بين الآذانين، الآذان الأول الذي يدعو فيه المؤذن إلى الصلاة، والآذان الثاني هو الإقامة، فما بين الأول والثاني في هذا الوقت، لك دعوة مستجابة»، مستطردًا أنه في دبر كل صلاة شملت الفريضة والنافلة يكون للمرء دعوة مستجابة.

وتابع: «بعد أن يصلي المرء ركعتين سنة أو تحية المسجد له أيضًا دعوة مستجابة»، مضيفًا أن هناك دعوة مستجابة للمرء في اللحظات التالية لانتهاء كل صلاة.